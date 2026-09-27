Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sultanbeyli’de katıldığı “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programının ardından şehit ailesine ziyarette bulundu.

Bakan Gürlek, 2015 yılında terhisine yaklaşık 3 ay kala Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Er Faik Yüce’nin Sultanbeyli’de yaşayan ailesinin evine gitti.

Şehidin ailesiyle sohbet etti

Gürlek, şehidin babası Hamit Yüce ve annesi Menice Yüce ile bir süre sohbet etti. Ziyarette beraberindeki protokol üyeleri de yer aldı.

Bakan Gürlek ve beraberindeki heyet, görüşmenin ardından şehit Er Faik Yüce’nin ruhu için dua etti.