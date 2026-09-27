“Ölü Deniz” adlı gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, 28 Eylül’de Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşması öncesinde cezaevinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tekirdağ Çorlu’daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Göktaş, paylaşımında 88 günün ardından ilk kez kelepçeleneceğini ve duruşma için Çağlayan Adliyesi’ne götürüleceğini belirtti.

Göktaş, “Yarın, 28 Eylül Pazartesi, Çağlayan Adliyesi’nde saat 10:00’da duruşmam var. 88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım. Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim?” ifadelerini kullandı.

Cezaevindeki günlerini mizahi bir dille anlatan Göktaş, müzikten uzak kalmanın kendisi için düşündüğünden daha zor olduğunu söyledi. Cezaevinde radyo ve televizyon üzerinden müzik dinlediğini aktaran Göktaş, Türkçe pop müziğe yönelik esprileriyle de paylaşımını sürdürdü.

Göktaş, cezaevindeki ekmek ve poğaça dağıtımını da rap sözleriyle anlattı.

12 yıl 2 aya kadar hapsi isteniyor

Göktaş, Harbiye’de sahnelediği ve daha sonra YouTube’da yayımladığı “Ölü Deniz” gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 Temmuz’da tutuklanmıştı. Hakkında “cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamaları yöneltildi.

28 Ağustos’ta hakkında tahliye kararı verilen Göktaş, cezaevinden çıkamadan “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Savcılığın itirazı sonrasında ise daha önce tahliye kararı verilen suçlamalar kapsamında da yeniden tutuklama kararı verildi.

Göktaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken, üç suçlama kapsamında 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 28 Eylül’de Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

Göktaş’ın paylaşımındaki ifadeleri ise duruşma öncesinde cezaevindeki günlerini mizahi bir dille aktarmasıyla dikkat çekti.