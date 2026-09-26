FIFA’dan gelen 3 dönemlik transfer yasağı kararıyla sarsılan Fenerbahçe’de bu kez Dorgeles Nene krizi patlak verdi. Sarı-lacivertli takımda yeterli forma şansı bulmakta zorlanan Malili genç kanat oyuncusunun, yönetimle görüşerek takımdan ayrılabileceğini ilettiği iddia edildi.
Oğuz Çetin'e "Leipzig" Mesajı: "Böyle Devam Ederse Giderim!"
23 yaşındaki futbolcunun, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile bir araya gelerek süre alamamaktan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdiği öne sürüldü.
Görüşmenin detaylarına ilişkin sızan bilgiler şu şekilde:
-
İstanbul'da Mutlu Ama Süresiz: Malili oyuncu, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum, İstanbul'da da mutluyum. Ancak yeteri kadar süre alamıyorum ve bu durum bende rahatsızlık yaratıyor." ifadelerini kullandı.
-
Leipzig İddiası: Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig’in kendisiyle ilgilendiğini belirten Nene’nin, "RB Leipzig'den transfer teklifi aldım. Böyle devam etmesi durumunda takımdan ayrılmayı planlıyorum." diyerek yönetime gözdağı verdiği aktarıldı.
-
Devre Arası Hamlesi: RB Leipzig kulübünün oyuncunun durumunu anbean takip ettiği ve devre arası transfer döneminde resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.
Nene'nin Fenerbahçe Karnesi
Geçtiğimiz sezon RB Salzburg’dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 23 yaşındaki oyuncunun bu sezorki forma performansı beklentilerin altında kaldı:
-
Bu Sezonki İstatistik: 5 maçta sadece 101 dakika süre aldı, henüz gol veya asist katkısı üretemedi.
-
Genel Fenerbahçe Kariyeri: Toplamda çıktığı 39 maçta 11 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek 22 gole doğrudan katkı verdi.
Transfer yasağı nedeniyle kadro derinliğini korumak zorunda olan Fenerbahçe yönetiminin, Nene'nin bu talebi karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu.