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Adaylar, e-YDS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden anında sorgulayabilirler.

Geçerlilik: Akademik kadro başvuruları, doçentlik, lisansüstü eğitim ve kamu çalışanlarının dil tazminatı haklarında birebir geçerlidir.

Sınav Merkezleri: ÖSYM'nin özel e-Sınav merkezlerinde (Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana) düzenlenir.

İçerik: Kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri, cümle tamamlama ve okuduğunu anlama (paragraf) sorularından oluşur.

Format & Süre: Adaylara toplam 80 soru yöneltilir ve 180 dakika (3 saat) süre verilir.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), ÖSYM tarafından bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen bir dil yeterlilik sınavıdır. Klasik kâğıt tabanlı YDS ile içerik, soru sayısı, süre ve hukuki geçerlilik açısından tamamen aynı hakları sağlar.

Sınava katılan adaylar, elde ettikleri puanları ve doğru/yanlış sayılarını ÖSYM'nin resmi aday işlemleri sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bilgisayar ortamında gerçekleştirilen 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarının adayların erişimine açıldığını duyurdu.

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