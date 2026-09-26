Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bilgisayar ortamında gerçekleştirilen 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarının adayların erişimine açıldığını duyurdu.
Sınava katılan adaylar, elde ettikleri puanları ve doğru/yanlış sayılarını ÖSYM'nin resmi aday işlemleri sistemi üzerinden öğrenebilecek.
e-YDS Nedir ve Temel Özellikleri Nelerdir?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), ÖSYM tarafından bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen bir dil yeterlilik sınavıdır. Klasik kâğıt tabanlı YDS ile içerik, soru sayısı, süre ve hukuki geçerlilik açısından tamamen aynı hakları sağlar.
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Format & Süre: Adaylara toplam 80 soru yöneltilir ve 180 dakika (3 saat) süre verilir.
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İçerik: Kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri, cümle tamamlama ve okuduğunu anlama (paragraf) sorularından oluşur.
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Sınav Merkezleri: ÖSYM'nin özel e-Sınav merkezlerinde (Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana) düzenlenir.
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Geçerlilik: Akademik kadro başvuruları, doçentlik, lisansüstü eğitim ve kamu çalışanlarının dil tazminatı haklarında birebir geçerlidir.
Klasik YDS ile e-YDS Arasındaki Farklar
|Özellik
|Klasik YDS
|e-YDS
|Uygulama
|Kâğıt - Kalem
|Bilgisayar ekranı
|Sıklık
|Yılda 2-3 kez
|Neredeyse her ay
|Sonuç Süresi
|2-3 hafta
|Aynı gün içinde
|Kontenjan
|Sınırsız
|Sınırlı (Erken başvuru gerektirir)
|Sınav Ücreti
|Standart
|Klasik YDS'ye göre daha yüksek
Sınav Sonucu Nasıl Öğrenilir?
Adaylar, e-YDS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden anında sorgulayabilirler.