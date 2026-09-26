Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bilgisayar ortamında gerçekleştirilen 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarının adayların erişimine açıldığını duyurdu.

Sınava katılan adaylar, elde ettikleri puanları ve doğru/yanlış sayılarını ÖSYM'nin resmi aday işlemleri sistemi üzerinden öğrenebilecek.

e-YDS Nedir ve Temel Özellikleri Nelerdir?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), ÖSYM tarafından bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen bir dil yeterlilik sınavıdır. Klasik kâğıt tabanlı YDS ile içerik, soru sayısı, süre ve hukuki geçerlilik açısından tamamen aynı hakları sağlar.

  • Format & Süre: Adaylara toplam 80 soru yöneltilir ve 180 dakika (3 saat) süre verilir.

  • İçerik: Kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri, cümle tamamlama ve okuduğunu anlama (paragraf) sorularından oluşur.

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  • Sınav Merkezleri: ÖSYM'nin özel e-Sınav merkezlerinde (Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana) düzenlenir.

  • Geçerlilik: Akademik kadro başvuruları, doçentlik, lisansüstü eğitim ve kamu çalışanlarının dil tazminatı haklarında birebir geçerlidir.

Klasik YDS ile e-YDS Arasındaki Farklar

Özellik Klasik YDS e-YDS
Uygulama Kâğıt - Kalem Bilgisayar ekranı
Sıklık Yılda 2-3 kez Neredeyse her ay
Sonuç Süresi 2-3 hafta Aynı gün içinde
Kontenjan Sınırsız Sınırlı (Erken başvuru gerektirir)
Sınav Ücreti Standart Klasik YDS'ye göre daha yüksek

Sınav Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Adaylar, e-YDS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden anında sorgulayabilirler.

Muhabir: Haber Merkezi