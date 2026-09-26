İlk HÜRKUŞ-II uçaklarının kabul faaliyeti için 28 Eylül'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde tören düzenlenecek. Yılın geri kalanında uçakların teslimatları sürecek.

Kullanıcı geri dönüşleriyle yapılan iyileştirme ve geliştirmelerle ulaşılan uçuş performans verileriyle sınıfının en iyisi haline gelen HÜRKUŞ-II'de, yüksek yerlilik oranına ulaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra uluslararası pazarlarda 250'den fazla güncel yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacı öngörülüyor. HÜRKUŞ programında önceki konfigürasyonlarla yakalanan ihracat başarısının HÜRKUŞ-II ile sürdürülmesi, bu beklentinin kısa sürede birkaç ülkeyle ihracat sözleşmesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Milli uçak zincirinin ilk halkası

HÜRKUŞ-II, Türkiye'nin insanlı savaş uçağı geliştirme zincirinin ilk basamağında yer alıyor. Türkiye, yeni nesil temel eğitim uçağının devamında jet eğitim uçağı HÜRJET ve çok rollü savaş uçağı KAAN ile bu zinciri tamamlayacak.

HÜRKUŞ-II, pilot adayının temel eğitiminden jet eğitimine ve nihayetinde savaş uçağına geçiş zincirinin başlangıcında yer alacak. Pilotlar HÜRKUŞ-II ile temel uçuş ve pilotaj becerilerini geliştirecek.

Türkiye bu projeyle uçak geliştirme ekosistemini de büyük ölçüde inşa etti. HÜRKUŞ projesi ile Türkiye'nin modern anlamda kendi uçaklarını tasarlayıp üretir hale geldi. HÜRKUŞ'un geliştirilmesi sırasında TUSAŞ ve yerli sanayi çok sayıda tasarım, üretim, test ve sertifikasyon kabiliyeti kazandı. Ekosistemde yer alan firmaların yetenekleri HÜRKUŞ-II'de karşılık buldu.

Bu kazanımlar uzun vadede başta HÜRJET, KAAN olmak üzere diğer insanlı hava platformlarına aktarıldı.

300 sorti uçuşla göreve hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 26 Aralık 2013'te Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş-B / YNTEU) Sözleşmesi imzalandı. İzleyen sözleşme değişiklikleriyle çalışmalar HÜRKUŞ-II'ye evrildi.

HÜRKUŞ-II ilk uçuşunu 29 Aralık 2024'te yaptı. Bu yıl içerisinde harekat test ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında Pilot Yer Eğitimleri, Pilot Uçuş Eğitimleri, Harekat Test ve Değerlendirme faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında geliştirme, sertifikasyon ve kalifikasyon uçuş testleri kapsamında 2256 test noktası için yaklaşık 300 sorti uçuş icra edilerek testler başarıyla tamamlandı ve Tip Sertifikası 9 Eylül 2026'da alındı.

Pilot ve bakım ekiplerinin eğitimlerinin ardından uçakların ilk kabul aşamasına gelindi.