Karadağ’a vizesiz seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları için takvim netleşti. Karadağ hükümetinin aldığı karara göre Türkiye’nin de aralarında bulunduğu beş ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım 2026’dan itibaren vize zorunluluğu uygulanacak. Düzenleme, ülkenin vize politikasını Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu hale getirme sürecinin bir parçası.

Mevcut uygulamada bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları, Karadağ’da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Bu hak 31 Ekim’e kadar sürecek. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Kasım ve sonrasına seyahat planlayanların vize alması gerekecek.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, vize başvurularının Türkiye’deki VFS Global başvuru merkezleri aracılığıyla da yapılabileceğini duyurdu.