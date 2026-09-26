Kamuoyunda “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul’da bir otoparkta bulunan iki araçta arama yapan ekipler, araçların çeşitli bölümlerine saklanmış yüklü miktarda dolar ve Euro ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, iki araçta bulunan dövizlerin toplam değerinin yaklaşık 934 milyon TL olduğu belirtildi.

Tançalan hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de mal varlığı, düğünde takılan ziynet eşyaları ve mali hareketleri mercek altına alınmıştı. Tançalan, 9 Eylül’de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce yapılan incelemelerde düğünde takıldığı öne sürülen altınların büyük bölümünün sahte olduğuna ilişkin bulgular da kamuoyuna yansımıştı.

İstanbul’daki araçlarda ele geçirilen dövizin kaynağı ve soruşturma dosyasındaki bağlantılarıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.