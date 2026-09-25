İlaçları evde nerede saklamalı? Banyo dolabı doğru yer olmayabilir!

Öztürk Yılmaz'dan Yeni Parti'ye Birleşme Çağrısı: 5 Ekim'e Kadar Karar Verin

Ankara'da Otomobilde Ölü Bulunan 2 Kişinin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde Şehitler Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında meydana geldi. Mehmet K. (24), çalıştığı sırada elini makineye kaptırdı. Kazada Mehmet K.'nin sağ işaret parmağı koptu. İş arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından Mehmet K. otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken, kopan parmağı içi buz dolu poşete konuldu. Mehmet K., buradaki ilk müdahalesinin ardından kopan parmağının yerine dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.