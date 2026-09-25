25 Eylül 2012'de hayata veda eden Neşet Ertaş'ın mezarı başında düzenlenen anma programına Yeni Parti Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Vali Yardımcısı Altuğ Çağlar, Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, sanatçı ve yazar Bayram Bilge Tokel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'SEVGİ VE HOŞGÖRÜSÜNÜ GELECEK KUŞAKLARA ANLATACAĞIZ'

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ertaş'ın insanlara yaklaşımıyla da örnek olduğunu belirterek, 'Aramızdan ayrılışının 14'üncü yılında ustamızı mezarı başında andık. Ailesi, çocukları ve torunları da burada. Ustamız bir gönül insanıydı. Hiç kimseyi kırmaz, incitmezdi. Kendisine selam vermeyen insanı bile gönülden hoş karşılar, ona değer verirdi. Çünkü o, incitse de incitmeyen bir kültürün temsilcisiydi' dedi.

Ertaş'ın temsil ettiği kültürün yaşatılması gerektiğini söyleyen Ekicioğlu, 'Muharrem Ertaş'tan Neşet Ertaş'a uzanan bu kültürün her sözünde bir mana, her sözünde bir değer var. Sevgi, hoşgörü ve anlayışı çocuklarımıza, gelecek kuşaklara hep birlikte anlatacağız. Onların da bu felsefeyle, hoşgörüyle büyümesini istiyoruz. Neşet Ertaş yalnızca Kırşehir'de ya da Türkiye'de değil, dünyada da ses getiren bir ozanımızdı. Dünyanın farklı yerlerinden sanatçılar bu kültürü araştırmak için geliyor. Biz de Kırşehirliler olarak bu mirası gelecek kuşaklara aktaracağız. Ustamızı rahmetle anıyorum' diye konuştu.

'KIRŞEHİR'İ ONUN TÜRKÜLERİYLE TANIDILAR'

Yeni Parti Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Neşet Ertaş'ın kentin tanıtımına katkısına değinerek, 'Bugün 25 Eylül; büyük üstat Neşet Ertaş'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü. Neşet Ertaş, Kırşehir için çok önemli bir değer. Kırşehir'in tanınmasında çok büyük bir yere sahip. İnsanlar onun bozlaklarıyla, türküleriyle Kırşehir'i tanıdı' dedi. İlhan, 'Neşet Ertaş'ı sevdiğimiz gibi ailesini de seviyoruz. Ailesine hak ettiği kıymeti vermeliyiz. Onun bir sözüyle ifade etmek istiyorum; biz onu kalbimize betonsuz, demirsiz gömdük. İlelebet yaşatacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

'BİZ BABAMIZI YOLCU ETTİK, SANATÇIMIZI DEĞİL'

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ise babasının kendisinden önceki ustalara duyduğu saygıyı anlattı. Ertaş, 'Babamızın vefatının 14'üncü yılında yine buradayız. Biz babamızı yolcu ettik, sanatçımızı değil. Babam 'Büyüklük Allah'a mahsustur' derdi. Memleketimizin en büyük değeri olarak anılmayı da kabul etmezdi. Kendisinden öncekilere; dedemize, atalarımıza daha çok değer verirdi. Bu kültürün oluşmasında hepsinin ortak emeği var. 'Değer olan değer verir' derdi babam. Burada bulunan, bulunamayıp dualarını ve iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

YAPAY ZEKAYLA DEĞİŞTİRİLEN FOTOĞRAFLARA TEPKİ

Babasının ve aile büyüklerinin fotoğraflarının yapay zeka kullanılarak değiştirilmesini istemediklerini vurgulayan Hüseyin Ertaş, 'Yapay zekayla babamızın, atalarımızın resimleri lütfen kullanılmasın. Hem benzemiyor hem de bir oyuncağa dönüşüyor. Dedemizin ailesi ve çocuklarıyla çekilmiş bir fotoğrafını değiştirmişler, babamıza çevirmişler. Bu, en basit tabirle saygısızlık. Onlara hak ettikleri saygıyı gösterelim. Oyuncağa çevirmeyelim. Yapılabilen her şey yapılmamalı; para eden her şeyin satılmaması gerektiği gibi' diye konuştu.

Bazı anma etkinliklerinde ücretli bilet satıldığını duyduklarını da söyleyen Ertaş, 'Bir insanı anmak isteyen herkes anabilir, buna kimsenin engel olduğu yok. Ancak bazı anmalarda paralı, biletli girişler yapıldığını duyuyoruz. Anmada para toplanmaz. Herkese hak ettiği saygıyı göstermek gerekir' dedi.

'KÜLTÜRÜMÜZÜN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ'

Sanatçı ve yazar Bayram Bilge Tokel de Neşet Ertaş'ın yalnızca müziğiyle değil, taşıdığı kültürle hatırlanması gerektiğini ifade etti. Hüseyin Ertaş'ın her yıl Almanya'dan anma programına geldiğini belirten Tokel, 'Uzak yakın demeden hepimiz buraya geliyoruz. Hüseyin kardeşimiz de her yıl Almanya'dan geliyor. Neşet Ertaş hayatta olsa, buraya gelenlere 'Geldiğiniz yollarda yüzüm var' derdi' diye konuştu.

Tokel, 'Neşet Ertaş sanatıyla büyük bir dehaydı ama aynı zamanda bir kültür adamı ve kültür taşıyıcısıydı. İcra ettiği müzik, bozlakları, şiirleri ve türküleri bizi biz yapan kültürümüzün temel taşlarıdır. Bu nedenle yalnızca bir sanatçı, bozlak ya da saz ustası olarak değerlendirilmemeli. Temsil ettiği değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için yapılacak çalışmalar çok önemli' ifadelerini kullandı. (DHA)