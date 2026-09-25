Ankara’da maaşlarına zam talebiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapan emeklilerden biri, silahla kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgilere göre, yanında bulunan beylik silahla kendisini vuran emekli vatandaş ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, AYM önü güvenlik çemberine alındı.

Yaşanan olayın ardından emekliler, gerçekleştirdikleri protesto ve basın açıklamasını yarıda bırakma kararı aldı.

EMEKLİLERDEN AÇIKLAMA!

Emekliler tarafından yapılan açıklamada, “Maalesef elim olay dolayısıyla basın açıklamamızı burada sonlandırıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz” ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf; SOL HABER