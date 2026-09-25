Kuralsız Sokaklar'da ilk durak Fransa'nın Marsilya kenti oluyor. Mert Öztürk, kentte yaşayan gurbetçi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mahalleye giriyor. Kuralsız Sokaklar, gurbetçilerin günlük yaşamını, mahalle kültürünü ve Marsilya'daki hayatı ekrana taşıyor. Öztürk, bu mahallede Türk yemekleri yapan mekanlara gidiyor ve bölgede yaşayanlarla sohbet ediyor.

'BANGKOK'TA SOKAKLAR SABAHI BEKLİYOR'

İkinci durak Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kentin kendine özgü atmosferi Kuralsız Sokaklar kamerasına yansıyor. Öztürk, gündüz başka, gece bambaşka bir kimliğe bürünen kentte gece hayatının peşine düşüyor. Sabahın ilk saatlerine kadar devam eden eğlence, sokak lezzetleri, renkli mekanlar, sıra dışı yaşamlar ve ilginç görüntüler. Bangkok'un sokaklarında hayat bir yanda tüm hızıyla devam ederken diğer yanda eğlencenin ritmi hiç düşmüyor.

'LİZBON'DA SAHİLLER VE LEZZET DURAKLARI'

Üçüncü durak Portekiz'in başkenti Lizbon. Bu kez rota, Cascais sahillerine çevriliyor. Yazın son günlerinin yaşandığı sahillerde renkli görüntüler ve röportajlar izleyiciyi bekliyor.

Kuralsız Sokaklar, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.