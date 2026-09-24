İstanbul'un Pendik ilçesinde hurda malzeme taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu trafik aksadı. Kazada sürücü ve çevredeki vatandaşlardan yaralanan olmadı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, virajda ilerleyen 34 PKJ 585 plakalı hurda malzeme yüklü kamyonun sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi.
Trafik tek şeritten sağlandı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi.
Devrilen kamyon nedeniyle TEM Otoyolu istikametindeki trafik akışı tek şeride düşürüldü. Bölgede yoğunluk oluşurken, ekiplerin kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.