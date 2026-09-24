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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, virajda ilerleyen 34 PKJ 585 plakalı hurda malzeme yüklü kamyonun sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde hurda malzeme taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu trafik aksadı. Kazada sürücü ve çevredeki vatandaşlardan yaralanan olmadı.

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