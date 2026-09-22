Eskişehir'in İnönü ilçesinde 19 Mart'ta meydana gelen olayda, evde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt'un hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında M.F.Y. hakkında, “çocuğa karşı doğrudan kastla öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki Bünyamin hayatını kaybetti

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde M.F.Y.'nin ailesine ait evde meydana geldi. Bünyamin Bozkurt, arkadaşları B.T. ve A.D. ile birlikte M.F.Y.'nin evinde buluştu.

Bir süre sonra M.F.Y.'nin evde bulunan av tüfeğiyle oynadığı sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Bünyamin Bozkurt'un göğsüne isabet etti.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından M.F.Y. ile babası M.Y. ve arkadaşları B.T. ile A.D. gözaltına alındı. M.F.Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Bilerek ateş etmedim”

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu M.F.Y. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Bozkurt'un ailesi ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmasında Bünyamin Bozkurt ile çok yakın arkadaş olduklarını belirten M.F.Y., olayın kasıtlı gerçekleşmediğini söyledi.

Tüfeği daha önce kurcaladığı için nasıl doldurulduğunu bildiğini ifade eden M.F.Y., silahı kontrol ettiğini ve boşalttığını düşündüğü sırada tüfeğin aniden ateş aldığını öne sürdü.

M.F.Y., olay anını şöyle anlattı: “Ben bilerek ve isteyerek ateş etmedim, Bünyamin'i hedef almadım. Tüfeğin patladığını anlayınca donup kaldım. Bünyamin'in yaralandığını fark ettim. Önce ayağından vurulduğunu sandım. Haber vermek için aşağıya indim ve 112'yi aradım.”

“Onu öldürmek için hiçbir sebebim yoktu”

Bünyamin'in yarasına havluyla baskı yaparak yardım etmeye çalıştığını belirten M.F.Y., olayın ardından yaşadığı psikolojik duruma da değindi.

M.F.Y., savunmasında, “Bünyamin'e asla böyle bir şey yapmak istemezdim, o benim en yakın arkadaşımdı. Bünyamin'i çok seviyordum, onu öldürmek ya da yaralamak için bir sebebim yoktu” dedi.

Sanık ayrıca, “Ben böyle bir şey yapacak olsam, kendi evimde babamın ruhsatlı silahıyla 2 de şahit varken yapmazdım” ifadelerini kullandı.

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Duruşmada sanık savunmasının yanı sıra tanıklar ve taraf avukatlarının beyanları da alındı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında M.F.Y.'nin “çocuğa karşı doğrudan kastla öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, M.F.Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, davayı karar verilmek üzere erteledi.