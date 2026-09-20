Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından “SHG Airshows” adıyla düzenlenen organizasyon, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Havacılık meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte gökyüzü, gün boyunca birbirinden farklı gösterilere sahne oldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gerçekleştirdiği uçuşlarla izleyenlerden büyük ilgi gördü. Türkiye’nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de “Yeni Menekşe” isimli akrobasi uçağıyla gösteri uçuşu yaptı.

Tarihi uçaklar yeniden gökyüzünde

Sivrihisar’daki organizasyonda yalnızca modern hava araçları değil, havacılık tarihine damga vuran uçaklar da yer aldı.

Vietnam gazisi U-H1 helikopteri, Boeing Stearman çift kanatlı uçakları, P-51 Mustang ve Spitfire Mk 9 gibi tarihi hava araçları gökyüzünde gösteri gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında planör ve paramotor uçuşlarının yanı sıra model uçak gösterileri ve paraşüt atlayışları da yapıldı.

Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş’un uçakları aynı gökyüzünde

Gösterilerin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Türk havacılık tarihinin iki önemli ismine ait uçakların replikalarının aynı uçuşta buluşması oldu.

Türkiye’nin yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ’ın 1936 yılında ürettiği Nu.D-36 eğitim uçağının replikası ile Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş’un 1931 yılında tasarlayıp imal ettiği Vecihi 14’ün replikası birlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Vecihi 14’ün replikasını, Vecihi Hürkuş’un pilot olan torunu Lee Vecihi Maxson kullandı.

Bu uçuş, Sivrihisar Hava Gösterileri’nde Türk havacılık tarihinin iki önemli mirasını aynı gökyüzünde buluşturdu.