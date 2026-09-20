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Zeytinli Mahallesi 28065 Sokak'ta, atık malzemelerinin bulunduğu arazide, sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki 34 CJZ 624 plakalı otomobile sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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