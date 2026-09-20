Tekirdağ merkezli 4 ilde, iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarına karışan organize suç yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte meydana gelen iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen organize suç yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan 22 şüpheli gözaltına alındı. 16 ayrı suç eylemine karıştığı belirlenen şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, suç unsuru niteliğinde çeşitli materyaller ele geçirildi. Suç yapılanmasına karıştıkları belirlenen 8 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.