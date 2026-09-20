Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CNN Türk’ün aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti, “Kurtlar Vadisi” ile devam yapımı “Kurtlar Vadisi Pusu”nun toplam 397 bölümünü tek tek izleyerek inceleyecek.

DİZİDEKİ OLAYLAR KRONOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILACAK

Bilirkişi heyetinin, dizilerde yer alan istihbarat operasyonları, cezaevi sahneleri, karakterler ve olay örgülerini ayrıntılı biçimde analiz edeceği ileri sürüldü. İncelemede özellikle gerçek olaylarla benzerlik taşıdığı değerlendirilen sahnelerin yayın tarihleri ile Kozinoğlu hakkındaki gelişmelerin kronolojik olarak karşılaştırılması bekleniyor.

Hazırlanacak raporda, dizinin senaryosunda kamuoyuna açıklanmamış bilgilere yer verilip verilmediği ve söz konusu bilgilerin senaryo ekibine nasıl ulaşmış olabileceği sorularına yanıt aranacağı belirtildi. Ancak dizideki sahneler ile gerçek olaylar arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna ilişkin şu ana kadar kesinleşmiş bir yargı kararı veya bilirkişi tespiti bulunmuyor.

SENARİSTLERİN İFADELERİ ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında “Kurtlar Vadisi Pusu”nun senaryo ekibinde bulunan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan daha önce “bilgi sahibi” sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Başsavcılık da dizinin soruşturma kapsamında incelenmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun ardından senaryo ekibinin ifadeleri ile dizideki sahnelerin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın “kasten öldürme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ile 2937 sayılı MİT Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğünü bildirmişti.

Soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanırken, Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ve emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği güne ait olduğu öne sürülen cezaevi kamera görüntülerinin de soruşturma dosyasına girdiği bildirildi. Görüntüler ve bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanacak raporların, ölümün nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılmasında etkili olması bekleniyor.

KAŞİF KOZİNOĞLU NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Kaşif Kozinoğlu, OdaTV soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Kozinoğlu, tahliyesine kısa süre kala 12 Kasım 2011’de cezaevinde hayatını kaybetmişti. İlk incelemelerde ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmış, ancak olayla ilgili şüphe ve iddialar yıllar boyunca gündemde kalmıştı.

Yeni soruşturmada hem ölüm gününe ait kayıtlar hem de olay tarihinde görev yapan kişilerin işlemleri yeniden mercek altına alındı.