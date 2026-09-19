Karabüklü kız kardeşler Tuğçe Tunçer ve Sinem Tunçer eğitimlerini aldığı yüksekte çalışma ve iple erişim teknisyenliğini mesleğe dönüştürüp Karabük Valiliği’nin dış cephe temizlik ve izolasyon işlerini yüklenerek mesleğin cinsiyeti olmadığını gözler önüne serdiler.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; lise mezunu Sinem Tunçer ve Afet Kriz Yönetimi mezunu Tuğçe Tunçer, Arama Kurtarma ve İple Erişim eğitimlerini tamamlayarak kendilerini daha çok yetiştirebileceklerini ifade ederken, her mesleğin zorlukları olduğu gibi eğlenceli yanlarının da olduğunu ifade etti. Tamamen İş Güvenliğinin önemini vurgulayan Tunçer kardeşler, geriden gelen kursiyerlerine de eğitimler vererek kariyerlerinde başarıyla ilerliyor.

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