Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18 Eylül 2026 tarihli ve 33374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İŞKUR katılımcıları asgari kadroda gösterilebilecek

Yeni düzenlemeye göre İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlanan gazete ve internet haber siteleri, programa katılan kişileri belirlenen sınırlar dahilinde asgari kadrolarında gösterebilecek.

Asgari kadrosunda 10 kişiye kadar çalışan bulunan yayın kuruluşları 1, 11 ile 20 kişi arasında çalışanı bulunan kuruluşlar 2, 20 kişinin üzerinde çalışanı bulunan kuruluşlar ise en fazla 3 program katılımcısını asgari kadro kapsamında değerlendirebilecek.

Katılımcıların taşıması gereken şartlar ile çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Genel Kurul seçimlerinde vekalet düzenlemesi

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle Genel Kurul üyesi seçimlerinde vekalet kullanımı yeniden düzenlendi. Çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen seçim süreçlerinin kesintisiz şekilde yürütülmesine yönelik hükümler de getirildi.

Buna göre gerçek veya tüzel kişi olan süreli yayın sahipleri, Genel Kurul üyesi seçimlerinde oy kullanabilmek için aynı seçime katılma hakkı bulunan başka bir süreli yayın sahibini yazılı olarak vekil tayin edebilecek. Birden fazla süreli yayına sahip olanlar ise bütün vekaletlerini tek bir süreli yayın sahibine verebilecek.

Temsilci seçilme hakkına sahip ilan prodüktörleri de seçime katılma hakkı bulunan başka bir prodüktörü yazılı olarak vekil gösterebilecek.

İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci seçim, ertesi gün aynı yer ve saatte yapılacak. İkinci seçimde Genel Kurul üyeleri, toplantıya katılanların oy çokluğuyla belirlenecek.

Her iki yönetmelik değişikliği de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği değişikliğini görüntüleyin

Basın İlan Kurumu Yönetmeliği değişikliğini görüntüleyin