Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir adam oturduğu bankta gördüğü cep telefonu alarak kaçtı. Güven timleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Taksim Meydanı'nda 3 Eylül akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda bankta oturan bir kişi cep telefonunu bankta unutarak gitti. Bu sırada arkasından gelen kişi de bankta olan cep telefonunu alarak uzaklaştı. Telefonunu bankta unutan kişinin ihbarıyla çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri telefonu alan kişinin eşkalini belirledi. Şüpheli M.G (51) gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında çalınan cep telefonu ele geçirildi. Polis merkezine götürülen M.G işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cep telefonunun çalınma görüntüleri ise güvenlik kamerasına yansıdı.