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Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Erkan Düz’ün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Polis ekiplerinin olayın aydınlatılması için yürüttüğü çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı .

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Erkan Düz (25) olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi 708’inci Sokak’ta meydana geldi. Boş arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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