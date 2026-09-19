Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi 708’inci Sokak’ta meydana geldi. Boş arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölen kişinin kimliği belli oldu
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Erkan Düz (25) olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Düz’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Kırıkkale’de olayla ilgili 2 şüpheli gözaltında
Polis ekiplerinin olayın aydınlatılması için yürüttüğü çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erkan Düz’ün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.