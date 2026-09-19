Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentte özel bir konsere imza attı. ‘Afrika’nın Ritmi, Dünyanın Sesi’ adıyla düzenlenen konser, CSO Ada Ankara’daki Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirildi.
Afrika’nın ritimleri Ankara’da yankılandı
‘Bir kıta, sayısız ritim, ortak bir ses’ mottosuyla düzenlenen etkinlikte, Afrika kıtasının farklı müzik kültürlerinden örnekler sanatseverlerle buluştu.
Kıtanın zengin müzik mirasının ve güçlü vokal geleneğinin öne çıktığı konserde, geleneksel Afrika müziği çağdaş sahne anlayışıyla bir araya getirildi.
Afrika müziğinin eşsiz ritimleri sahneye taşındı
Konser boyunca Afrika’nın karakteristik ritmik yapısını yansıtan çeşitli performanslar sergilendi. Geleneksel ezgilerin modern sahne düzenlemeleriyle buluştuğu etkinlikte sanatçılar, Afrika müziğinin kendine özgü müzikal dokusunu izleyicilere aktardı.
Konser ücretsiz gerçekleştirildi
Sanatseverlerin ücretsiz olarak takip ettiği ‘Afrika’nın Ritmi, Dünyanın Sesi’ konseri, Ankara’da farklı kültürlerin müzik aracılığıyla buluşmasına ev sahipliği yaptı.
Etkinliğe katılan sanatseverler, Afrika müziğinin kendine özgü ritimlerini ve vokal özelliklerini yakından dinleme fırsatı buldu.