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Etkinliğe katılan sanatseverler, Afrika müziğinin kendine özgü ritimlerini ve vokal özelliklerini yakından dinleme fırsatı buldu.

Sanatseverlerin ücretsiz olarak takip ettiği ‘Afrika’nın Ritmi, Dünyanın Sesi’ konseri , Ankara’da farklı kültürlerin müzik aracılığıyla buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Kıtanın zengin müzik mirasının ve güçlü vokal geleneğinin öne çıktığı konserde, geleneksel Afrika müziği çağdaş sahne anlayışıyla bir araya getirildi.

‘Bir kıta, sayısız ritim, ortak bir ses’ mottosuyla düzenlenen etkinlikte, Afrika kıtasının farklı müzik kültürlerinden örnekler sanatseverlerle buluştu.

Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentte özel bir konsere imza attı. ‘Afrika’nın Ritmi, Dünyanın Sesi’ adıyla düzenlenen konser, CSO Ada Ankara’daki Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

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