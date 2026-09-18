Akaryakıt fiyatlarındaki artış, özel halk otobüsü işletmecilerinin maliyet yükünü artırdı. Türkiye genelindeki esnafın mevcut gelirleriyle giderlerini karşılayamadığını belirten Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, hükümet ve belediyelerden destek istedi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Kara, özel halk otobüslerinin kamu hizmeti yürüttüğünü ve ücretsiz yolcu taşımacılığının da işletmeciler üzerindeki mali yükü artırdığını ifade ederek, çözüm bulunmaması halinde 1 Ekim 2026 tarihinde Türkiye genelinde kontak kapatacaklarını söyledi.

“YAKIT 103 LİRA OLDU, ARTIK DAYANMA GÜCÜ YOK”

Türkiye genelinde özel halk otobüsü işletmecilerinin artan maliyetler nedeniyle zor günlerden geçtiğini belirten TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara’da gerçekleştirilen 2 saatlik kontak kapatma eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akaryakıt fiyatlarındaki son artışın bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyen Kara, “Şöyle söyleyeyim, bugün biliyorsunuz 3 gün önce Diyarbakır, Ergani kontak kapattı, sosyal medyada da bunu duyurduk. Dün akşamki akaryakıtta 4,68 liralık bir zam gelmesiyle beraber 103 lira oldu akaryakıt Türkiye'de. Hesabına artık dayanma gücü yok” ifadelerini kullandı. Kara, esnafın ayakta kalabilmesi için hükümetten ve belediyelerden destek beklediklerini belirterek, “Bunu hükümetimiz ya akaryakıt ÖTV ile ilgili bize yardımcı olması lazım, indirim yapması lazım, ya da belediyeler her binenin tamamlanması lazım” dedi.

“1 EKİM’DE TÜRKİYE GENELİ KONTAK KAPATACAĞIZ”

Sorunların çözülmemesi halinde eylemlerin Türkiye geneline yayılacağını belirten Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte yöneticiler ve il başkanlarıyla Ankara’da olacaklarını söyledi. Kara, “Eğer ki çözülemezse, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ya, Türkiye geneli bizim yöneticilerimizle, her ildeki başkanlar ve yöneticilerimizle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Bir çözüm bulamazsa, Türkiye genelinde kontak o zaman kapatacağız” dedi.

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