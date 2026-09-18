Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaçak cep telefonu ve aksesuar ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. 4 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 51 cep telefonu ile 416 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polatlı’da 4 adrese eş zamanlı operasyon

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, bazı şüphelilerin kaçak cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarının ticaretini yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelilere ait olduğu belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

51 kaçak cep telefonu ve 416 aksesuar ele geçirildi

Adreslerde ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda 51 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Aramalarda ayrıca 416 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.