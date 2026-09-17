Ankara’da özel halk otobüsü esnafı, peş peşe gelen akaryakıt zamlarına karşı eylem yaptı. Şoförler, artan mazot fiyatları ve yükselen işletme maliyetlerine dikkat çekmek amacıyla saat 10.30’da kontak kapattı.

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) tarafından daha önce yapılan açıklamada da özel halk otobüsü esnafının artan akaryakıt ve işletme giderleri nedeniyle zor durumda olduğu belirtilmişti. Kontak kapatma eyleminin Başkent İlçeler Terminali’nde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Özel halk otobüsü esnafı, artan maliyetler karşısında yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını talep ediyor. Ankara’da gerçekleştirilen eylemle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki artışın ulaşım sektörüne etkisi bir kez daha gündeme geldi.