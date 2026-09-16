Ankara’nın Polatlı ilçesinde Gaziler Günü ve Sakarya Zaferi’nin 105. yılı kapsamında İnler Mahallesi’ndeki Gazitepe Anıtı’nda tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kur’an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

“Milli ruh ayakta olduğu müddetçe geleceğimiz aydınlık”

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, törende yaptığı konuşmada Sakarya Meydan Muharebesi’ne ev sahipliği yapan Polatlı’da bulunmaktan onur duyduklarını söyledi.

Yıldızkaya, “Milletleri ayakta tutan milli ruh ve heyecandır. Bu ruh ayakta olduğu müddetçe geleceğimiz hep aydınlık olacaktır. Gaziler Günü’nü her yıl Atatürk’ün gazi olduğu bu tepede kutlamak istiyoruz.” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” sözünü bu topraklarda söylediğini ifade etti.

Gazitepe’nin tarihi önemine vurgu

Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç ise Gazitepe’nin Sakarya Zaferi açısından taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti.

Koç, Sakarya Zaferi’nin ardından TBMM tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ve “Gazi” unvanı verildiğini belirterek, gazileri bu anlamlı noktada buluşturmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Konya, İstanbul ve Kocaeli’den gelen gazilerin de katıldığı program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.