Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında sıfır atık eğitimlerini yaygınlaştırıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve ITC Invest Trading & Consulting AG iş birliğiyle hazırlanan çalışma kapsamında, aile yaşam merkezleri ve kadın lokallerinde eğitim programları düzenlendi.

Eğitimler aile yaşam merkezleri ve kadın lokallerinde başladı

Alanında uzman eğitmenlerin verdiği eğitimlerde personele ve merkezlerden yararlanan kadınlara sıfır atık konusunda temel bilgiler aktarılırken, günlük yaşamda atık oluşumunun azaltılması ve kaynakların daha verimli kullanılması gibi konular ele alındı.

ABB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Sercan Gelener, çalışmaların özellikle kadınlar üzerinden ailelere ve çocuklara ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Gelener, sıfır atık bilincinin ilk olarak aile içerisinde oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir ve çevreci anlayışın toplumun farklı kesimlerine aktarılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Hedef toplum genelinde farkındalık oluşturmak

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz da sıfır atık projesi kapsamında belediyenin farklı hizmet noktalarında eğitimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Yılmaz, kadın lokalleri, aile yaşam merkezleri ve sosyal yaşam merkezlerinde düzenlenen eğitimlerle öncelikle belediye personelinin bilinçlendirilmesinin, ardından vatandaşlarda sıfır atık konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı eğitmeni Aynur Çimenci ise ABB ile uzun süredir çevre ve sıfır atık konusunda çeşitli eğitim çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Belediyenin sıfır atık eğitimleriyle çevre bilincinin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.