Ankara’nın Polatlı ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sosyal medya paylaşımı mercek altına alındı

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma Başsavcılık koordinesinde yürütüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilen yasa dışı bahis reklamı içeren sosyal medya paylaşımı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden kişileri spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ile şans oyunları oynamaya teşvik ettiği değerlendirilen şüphelinin kimliği belirlendi.

Şüphelinin evinde dijital materyaller ele geçirildi

Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen V.G. gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde ekipler tarafından arama gerçekleştirildi. Aramada soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen cep telefonu, bilgisayar kasası ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Yasa dışı bahis şüphelisi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.G., adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.