Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, yeni sezonuyla ekranlara dönmesinin ardından gündem olmaya devam ediyor. Dizinin 17. bölüm 3. fragmanı yayınlanırken, fragmanda yer alan bir sahne izleyicilerin dikkatini çekti.

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan dizinin son fragmanında Dicle karakterinin mahkeme salonuna gelinlikle çıkması sosyal medyada tartışma yarattı. Söz konusu sahneyi gerçekçi bulmayan izleyiciler, fragmanın ardından senariste tepki gösterdi.

Senariste tepki: “Kendine gel”

10 Eylül akşamı yayınlanan 16’ncı bölümüyle yeni sezona başlayan Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle izleyicilerden ilgi gördü. Ancak 17. bölüm 3. fragmanındaki mahkeme sahnesi, dizinin takipçilerini şaşırttı.

Dicle’nin mahkemede gelinlikle görülmesi üzerine sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. İzleyiciler tepkilerini, “Senarist kendine gel”, “Mahkemeye gelinlikle gelmek mi?”, “Dalga mı geçiyorsunuz?” ve “Bu nasıl fragman?”ifadeleriyle dile getirdi.

Fragmanda yer alan sahnenin yeni bölümde nasıl açıklanacağı ve Dicle’nin neden gelinlikle mahkemeye geldiği ise merak konusu oldu.

Helin Kandemir’den yeni sezon açıklaması

Dizide Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, yeni sezon öncesinde yaptığı değerlendirmede karakterlerin hikayesindeki değişime dikkat çekmişti.

Kandemir, ikinci sezonda Erkan ve Dicle’nin birbirlerinin elini hangi sebeple tuttuklarını bilerek hareket edeceklerini belirtmişti. Oyuncu, hikayedeki temel sorulardan biri olan “Aşk mı, merhamet mi?” sorusunun yanıtının aşk olduğunu ifade ederek, Erkan ve Dicle’nin hikayesinin daha derin bir noktaya taşınacağının sinyalini vermişti.