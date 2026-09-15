Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021’de evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. O tarihte 16 yaşında olan genç kızdan yaklaşık 5 yıldır hiçbir haber alınamadı.

Kızını bulmak isteyen anne, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Canlı yayında Elif Merve’nin kaybolduğu gün görüştüğü kişiler, bindiği taksi ve çevresindeki isimlerin bağlantıları mercek altına alındı.

Programda yapılan açıklamalar, genç kızın “konumculuk” olarak bilinen bir suç düzeninin içine çekilmiş olabileceği şüphesini gündeme getirdi.

GENÇ KIZLAR TUZAKTA KULLANILIYOR

“Konumculuk” olarak adlandırılan yöntemde, genç kızların sosyal medya üzerinden erkeklerle iletişim kurarak buluşma ayarladığı, daha sonra konum bilgisinin diğer şüphelilerle paylaşıldığı ileri sürülüyor. Belirlenen adrese gelen kişilerin tehdit, darp veya gaspla karşı karşıya kalabildiği iddia ediliyor.

Elif Merve Yılmaz’ın kaybıyla bağlantılı olduğu belirtilen Mikail isimli kişinin bazı arkadaşlarının da “konum işi” yaptığı yönündeki sözler, olay üzerindeki şüpheleri artırdı. Ancak genç kızın böyle bir suç ağına dahil edildiğine veya bu kişiler tarafından alıkonulduğuna ilişkin kesinleşmiş resmi bir bulgu bulunmuyor.

KAYIP DOSYASINDA ÇELİŞKİLİ İFADELER

Canlı yayında Elif Merve’nin kaybolduğu gün Mamak’taki evinin önünden bindiği taksinin sürücüsü de yaşananları anlattı. Genç kızın son görüldüğü yerler ve görüştüğü kişiler üzerinden yürütülen araştırmada bazı ifadeler arasındaki çelişkiler dikkat çekti.

Aradan geçen yıllara rağmen Elif Merve’nin hayatta olup olmadığı ve kaybolmasının ardında kimlerin bulunduğu henüz belirlenemedi. Programda gündeme gelen iddiaların ardından gözler, genç kızın çevresindeki isimler ile “konumculuk” yaptığı öne sürülen kişiler arasındaki bağlantılara çevrildi.

Elif Merve Yılmaz’ın kaybına ilişkin araştırma sürerken olay, genç kızların sosyal medya üzerinden suç gruplarının eline düşmesi tehlikesini de bir kez daha gündeme taşıdı.