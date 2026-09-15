Manisa'nın Kula ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Leylek (56) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Balıbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Leylek tarlada çalıştığı sırada kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, Leylek traktörün altında kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Hüseyin Leylek'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Leylek'in cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. (DHA)