A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki dördüncü karşılaşmasında ev sahibi Romanya ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Romanya, ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, seti 25-21 tamamlayarak durumu 2-0’a getirdi.

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Karşılaşmanın üçüncü setinde toparlanan Filenin Efeleri, rakibine 25-20 üstünlük sağlayarak farkı bire indirdi.

Dördüncü sette seyirci desteğini de arkasına alan Romanya, oyunun kontrolünü yeniden ele geçirdi. Seti 25-18 kazanan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla gruptan çıkma umudunu son karşılaşmaya bırakan ay-yıldızlılar, D Grubu’nun beşinci maçında 16 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00’de Letonya ile karşılaşacak.

Muhabir: Ayça Cicidurucu