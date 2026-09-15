A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki dördüncü karşılaşmasında ev sahibi Romanya ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye etkili başlayan Romanya, ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, seti 25-21 tamamlayarak durumu 2-0’a getirdi.
Karşılaşmanın üçüncü setinde toparlanan Filenin Efeleri, rakibine 25-20 üstünlük sağlayarak farkı bire indirdi.
Dördüncü sette seyirci desteğini de arkasına alan Romanya, oyunun kontrolünü yeniden ele geçirdi. Seti 25-18 kazanan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla gruptan çıkma umudunu son karşılaşmaya bırakan ay-yıldızlılar, D Grubu’nun beşinci maçında 16 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00’de Letonya ile karşılaşacak.