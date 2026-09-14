Tüm Türkiye genelinde bu sabah Sokaklar Güvende operasyonlar düzenlendi.

78 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 151 operasyon düzenlendi, 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 11 bin 466 kolluk personeli görev alırken yapılan aramalarda 99 ateşli silah, 9 bin 39 fişek/kartuş, 2 el bombası, 10 bin 520 sentetik ecza/uyuşturucu hap-tablet ve yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

26,9 milyar lira işlem hacmi saptanırken 408 banka hesabı, 35 taşınmaz ve 31 araç ile 10 şirkete el koyma tedbiri uygulandı.

Öte yandan soruşturmaların suç örgütlerinin finansman kaynaklarını, mal varlıklarını ve suç üretme kapasitelerini hedef alacak şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına ve soruşturmaların bütün yönleriyle aydınlatılmasına dair çalışmaların üse sürdüğü kaydedildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şu ana kadar bin 613 şüphelinin gözaltına alındığını ve 618 şüpheli hakkında ise yakalama kararının çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek'ten operasyonlara dair açıklama

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah ülke genelinde başlatılan “SOKAKLAR GÜVENDE” operasyonlarına ilişkin adli işlemler devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda 151 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şu ana kadar 1.613 şüpheli gözaltına alınmış, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir. Operasyonlarda jandarma ve polis teşkilatlarımızdan 11 bin 466 kolluk personeli görev almıştır. Aramalarda 199 ateşli silah, 9 bin 39 fişek/kartuş, 2 el bombası, 10 bin 520 sentetik ecza/uyuşturucu hap-tablet ve yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Soruşturmalar; suç örgütlerinin finansman kaynaklarını, mal varlıklarını ve suç üretme kapasitelerini hedef alacak şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda 26,9 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiş; 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulanmıştır. Firari şüphelilerin yakalanmasına ve soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verdi.

Bu sabah ülke genelinde başlatılan “SOKAKLAR GÜVENDE” operasyonlarına ilişkin adli işlemler devam etmektedir.



Yapılan çalışmalarda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda 151 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şu ana kadar… https://t.co/ZsivWVcNqc — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 14, 2026