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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kazanın ardından otomobili bırakarak olay yerinden kaçan Y.K.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Diğer yaralılar S.Ş. (17) ile B.Ş. (15) ise durumlarının değerlendirilmesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan E.Ş. (21), hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, ilçeleri birbirine bağlayan kara yolunun Ovaçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilhisar yönünde ilerleyen Y.K. (30) yönetimindeki 06 BVP 704 plakalı otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan E.Ş., S.Ş. ve B.Ş.'ye çarptı.

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