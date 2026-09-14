Kaza, ilçeleri birbirine bağlayan kara yolunun Ovaçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilhisar yönünde ilerleyen Y.K. (30) yönetimindeki 06 BVP 704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan E.Ş., S.Ş. ve B.Ş.'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan E.Ş. (21), hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar S.Ş. (17) ile B.Ş. (15) ise durumlarının değerlendirilmesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaçan sürücü 4 saat sonra yakalandı
Kazanın ardından otomobili bırakarak olay yerinden kaçan Y.K.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Sürücünün Sultan Sazlığı Milli Parkı'na kaçtığı tespit edildi. Bölgede yaklaşık 4 saat boyunca sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Y.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.