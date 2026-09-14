Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla belediye bünyesindeki kreş ve gündüz bakımevlerinde görev yapan öğretmen ve personelle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda eğitim politikalarına ve okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Yaşar, Yenimahalle’de eğitim yatırımlarını artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Yaşar, göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçenin farklı bölgelerinde 12 okul açtıklarını belirterek, bu yıl 3 yeni okulu daha vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade etti.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, devrimlerine eğitimle başladı. Eğitimi düzeltmeden ekonomik ve sosyal sorunları çözmek mümkün değil” diyen Yaşar, okul öncesi eğitimin çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

ÇOCUKLAR KREŞLERDE HAYATA HAZIRLANIYOR

Yenimahalle Belediyesi kreşlerinde çocukların yalnızca akademik bilgiyle değil; arkadaşlık, paylaşma, öğrenme ve kendini ifade etme gibi sosyal becerilerle de geliştiğini belirten Yaşar, eğitim anlayışlarının özgür düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmeye odaklandığını söyledi.

Yaşar, bu kapsamda ilçede 3 yeni kreş için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERE İŞ İMKÂNI

Belediye bünyesinde çok sayıda öğretmenin farklı birimlerde görev yaptığını belirten Yaşar, atama bekleyen öğretmenlere de istihdam imkânı sunduklarını dile getirdi.

Yaşar, öğretmenlerin kütüphane, havuz, kreş, etüt merkezleri ve YENİMEK gibi belediye hizmet alanlarında görev aldığını söyledi.

Okul öncesi eğitimin çocukların geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Yaşar, ekonomik koşullar nedeniyle bu eğitimden yararlanamayan çocukların bulunduğuna dikkat çekti.

Yaşar, belediyenin kreş ücretlerini ticari bir anlayışla belirlemediğini belirterek, kreşlerin giderleri için belediye bütçesinden kaynak aktarıldığını kaydetti.

“YENİMAHALLE’NİN KİMSEYE BORCU YOK”

Yenimahalle Belediyesi’nin mali durumuna da değinen Başkan Yaşar, ilçenin Türkiye’nin gelişmiş belediyelerinden biri olduğunu savundu.

Yaşar, “Yenimahalle Türkiye’nin en gelişmiş ilçelerinden biri. Kimseye borcumuz yok, kiraladığımız araç ve yerimiz yok, devlete borcu olmayan tek belediye Yenimahalle’dir” ifadelerini kullandı.