Ankara’da Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen Gaziler Okçuluk Müsabakası’nın açılış töreni gerçekleştirildi. Üç gün sürecek organizasyonda 33’ü aktif görevde, 25’i emekli olmak üzere 58 gazi polis, okçuluk alanındaki yeteneklerini sergileyecek.

Ankara’da Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gaziler Okçuluk Müsabakası için açılış töreni yapıldı. 14-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) ile Gaziler Engelli Spor Kulübü iş birliğiyle düzenleniyor.

Özel Harekat Başkanlığı Brifing Salonu’nda gerçekleştirilen törene; Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, EMŞAV Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı Gazi Ömer Kula katıldı.

Ali Fidan: Gazilerimiz gurur kaynağımız

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türk milletinin tarih boyunca vatan savunmasını büyük bir fedakarlık ve görev anlayışıyla sürdürdüğünü söyledi.

Şehitlerin aziz hatırası ile gazilerin gösterdiği cesaretin milletin hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirten Fidan, vatan sevgisi ve millete bağlılığın toplumu bir arada tutan en güçlü değerlerden olduğunu ifade etti.

Fidan, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar vatan ve milletin korunması için büyük mücadeleler verildiğini belirterek gazilere hitaben, “Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Sizin için ne yapsak az, ne söylesek eksik kalır. Hakkınız asla ödenmez.” ifadelerini kullandı.

58 gazi polis okçulukta mücadele edecek

Gaziler Okçuluk Müsabakası’nın önemine de değinen Fidan, organizasyona 33’ü aktif görevde, 25’i emekli olmak üzere toplam 58 gazi polisin katıldığını belirtti.

Fidan, gazilerin okçuluk alanındaki becerilerini sergilemesinin kendileri için büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Emniyet teşkilatının Türkiye’nin 81 ili ve 922 ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Fidan, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının temel görevleri olduğunu söyledi.

“Hiçbir tehdide geçit vermeyeceğiz”

Ali Fidan, konuşmasında şehitlerin hatırasına ve gazilerin emanetine sahip çıkacaklarını belirterek, ülkenin huzuruna yönelik tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Fidan, “Sizlerin canı ve kanı pahasına koruduğu bu mukaddes vatanı daima payidar kılacak, milletimizin huzuruna kasteden hiçbir tehdide asla geçit vermeyeceğiz.” dedi.

Üç gün sürecek Gaziler Okçuluk Müsabakası, gazi polislerin spor alanındaki yeteneklerini sergilemesine ve Gaziler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğin gerçekleştirilmesine vesile olacak.