Amman-İstanbul seferini yapan Fly Jordan Havayolları'na ait yolcu uçağının İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından 2 lastiği patladı. E1 taksi yolunda kalan uçaktaki 121 yolcu, 2 bebek ve 9 kabin memuru tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı.

Fly Jordan uçağının 2 lastiği patladı

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, FJR-300 kuyruk tescilli Fly Jordan Havayolları'na ait uçak, saat 20.30 sıralarında Amman-İstanbul seferini gerçekleştirdi.

Uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra E1 taksi yolunda ilerlediği sırada lastiklerinden biri patladı. Uçağın taksi yolunda hareketine devam ettiği sırada ikinci lastiğin de patlaması üzerine uçak E1 taksi yolunda kaldı.

Uçakta bulunan 121 yolcu, 2 bebek ve 9 kabin memuru güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, uçuş operasyonunda da aksama meydana gelmedi.

E1 taksi yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı

Lastikleri patlayan uçağın pilotu, uçağın lastikleri değiştirilmeden E1 taksi yolundan ayrılmayacağını İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve yer hizmetleri şirketine bildirdi.

Bunun üzerine uçağın bulunduğu E1 taksi yolu trafiğe kapatıldı. Lastiklerin temin edilmesi ve değiştirilmesi için yaklaşık 2 saatlik çalışma yürütüldü.

Lastiklerin değiştirilmesinin ardından pilot, gece saatlerinde uçağı taksi yolundan alarak park pozisyonuna çekti.

Teknik inceleme başlatıldı

İstanbul Havalimanı'nda yaşanan olayın ardından uçağın lastiklerinin neden patladığının belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatıldı.