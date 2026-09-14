Milli Mücadele’nin halka anlatılmasında önemli rol üstlenen İrade-i Milliye gazetesinin ilk sayısının yayımlanmasının üzerinden 107 yıl geçti.
Anadolu’nun işgaline karşı yürütülen mücadelenin sesini duyuracak bir gazeteye ihtiyaç olduğu düşüncesi, 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleştirilen Sivas Kongresi’nde gündeme geldi. Kongrede alınan karar doğrultusunda hazırlanan İrade-i Milliye, 14 Eylül 1919’da Sivas’ta yayımlanmaya başladı.
Dört sayfadan oluşan ilk sayıda Sivas Kongresi’ne ilişkin haberlerin yanı sıra Mustafa Kemal Paşa’nın kongreyi açış konuşmasına ve alınan kararlara yer verildi.
MİLLİ MÜCADELE’NİN İLK YAYIN ORGANI OLDU
Mustafa Kemal Paşa’nın öncülüğünde çıkarılan gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğünü Heyet-i Temsiliye üyesi Mazhar Müfit Kansu üstlendi. İrade-i Milliye, işgaller karşısında Anadolu’da başlayan direnişi halka anlatmayı ve milli birlik düşüncesini yaymayı amaçladı.
Gazete aracılığıyla Milli Mücadele’ye ilişkin gelişmeler, alınan kararlar ve işgallere karşı yapılan çağrılar geniş kitlelere ulaştırıldı. İstanbul basınının sansür ve baskı altında bulunduğu dönemde yayımlanan İrade-i Milliye, Anadolu hareketinin kamuoyu oluşturmasında etkili oldu.
Mustafa Kemal Paşa ile Heyet-i Temsiliyenin Ankara’ya geçmesinin ardından Milli Mücadele’nin yayın faaliyetleri, 10 Ocak 1920’de yayımlanmaya başlayan Hakimiyet-i Milliye gazetesiyle sürdürüldü.
İrade-i Milliye, aradan geçen 107 yıla rağmen bağımsızlık mücadelesinde basının üstlendiği tarihi görevin simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.