Trump Açıkladı: İran ile Savaş Ne Zaman Sona Erecek?

Animasyon Rüzgarı: Şapkalı Kedi ve Toy Story 5 Beyaz Perdeye Geliyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

İrade-i Milliye, aradan geçen 107 yıla rağmen bağımsızlık mücadelesinde basının üstlendiği tarihi görevin simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Mustafa Kemal Paşa ile Heyet-i Temsiliyenin Ankara’ya geçmesinin ardından Milli Mücadele’nin yayın faaliyetleri, 10 Ocak 1920’de yayımlanmaya başlayan Hakimiyet-i Milliye gazetesiyle sürdürüldü.

Gazete aracılığıyla Milli Mücadele’ye ilişkin gelişmeler, alınan kararlar ve işgallere karşı yapılan çağrılar geniş kitlelere ulaştırıldı. İstanbul basınının sansür ve baskı altında bulunduğu dönemde yayımlanan İrade-i Milliye, Anadolu hareketinin kamuoyu oluşturmasında etkili oldu.

Mustafa Kemal Paşa’nın öncülüğünde çıkarılan gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğünü Heyet-i Temsiliye üyesi Mazhar Müfit Kansu üstlendi. İrade-i Milliye, işgaller karşısında Anadolu’da başlayan direnişi halka anlatmayı ve milli birlik düşüncesini yaymayı amaçladı.

Dört sayfadan oluşan ilk sayıda Sivas Kongresi’ne ilişkin haberlerin yanı sıra Mustafa Kemal Paşa’nın kongreyi açış konuşmasına ve alınan kararlara yer verildi.

Anadolu’nun işgaline karşı yürütülen mücadelenin sesini duyuracak bir gazeteye ihtiyaç olduğu düşüncesi, 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleştirilen Sivas Kongresi’nde gündeme geldi. Kongrede alınan karar doğrultusunda hazırlanan İrade-i Milliye, 14 Eylül 1919’da Sivas’ta yayımlanmaya başladı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.