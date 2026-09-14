Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi oluştu. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 6,62 TL zam gelmesi bekleniyor. Zam gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere kentlere göre yeniden değişecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın, özellikle ulaşım ve taşımacılık maliyetleri üzerinden birçok üründe fiyat baskısını artırması bekleniyor. Zamlı fiyatların gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.