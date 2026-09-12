Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Şube Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Uzunlu Barajı’nda kullanılan açık kanal ve kanalet sistemlerinde yüzde 35-40 seviyelerinde olan sulama randımanının, yeni kapalı sulama sistemiyle yüzde 80-90’a çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışma, Boğazlıyan ilçe merkezi ile Uzunlu beldesinin yanı sıra Çalapverdi, Güveçli, Bahariye ve Başhoroz köylerindeki tarım arazilerini kapsıyor. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 80 bin dekar tarım arazisinin kapalı borulu basınçlı sulama sisteminden yararlanması sağlanacak.

219 kilometrelik sulama ağı oluşturuldu

Çalışma kapsamında toplam 219 bin 239 metre uzunluğunda kapalı sulama şebekesi kuruldu. Şebeke üzerinde sulama suyunun kontrolünü sağlayan 682 ön ödemeli sulama hidrantının yanı sıra vana odaları, ayar vana odası, tahliye ve ayrım yapıları bulunuyor.

Proje kapsamında ayrıca toplam 1160 adet çeşitli sanat yapısı inşa edildi. Yeni sistem sayesinde özellikle buharlaşma, sızma ve iletim hatlarında meydana gelen su kayıplarının yaklaşık yüzde 50 oranında azaltılması amaçlanıyor.

Böylece mevcut suyun daha verimli kullanılması ve aynı miktardaki suyla daha geniş tarım alanlarının sulanabilmesi hedefleniyor.

Geçen yıl su seviyesi kritik noktaya geriledi

Kuraklığın etkili olduğu geçen yıl su seviyesi sıfıra yaklaşan Uzunlu Barajı, bu yıl yağışlarla birlikte yeniden doldu. Barajda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşırken, aktif doluluk oranı yüzde 78 olarak ölçüldü.

Uzunlu Belediye Başkanı Mustafa Uçar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl çiftçilerin sulama açısından rahat bir sezon geçirdiğini söyledi.

Bu yılın son 60 yılın en yağışlı sezonlarından biri olduğunu belirten Uçar, önümüzdeki yıl da baraj kapasitesinin tam olarak değerlendirilmesiyle çiftçilerin sulamadan daha fazla yararlanacağını ifade etti.

Yaklaşık 80 bin dönümlük sulanabilir arazinin kapalı sistemle sulanacak olmasının kendileri ve bölgedeki üreticiler açısından büyük memnuniyet yarattığını dile getiren Uçar, projenin önemine dikkat çekti.

“Balığın yaşayabileceği su bile yoktu”

Geçen yıl Uzunlu Barajı’ndaki su seviyesinin son derece kritik bir noktaya geldiğini anlatan Uçar, barajda balıkların yaşayabileceği seviyede dahi su kalmadığını belirtti.

Aralık ayında başlayan yağışların etkisiyle bölgedeki toprakların haziran ortalarına kadar kurumadığını aktaran Uçar, bu yıl oldukça bereketli bir sezon geçirildiğini söyledi.

Uçar, geçen yıl yaşanan ciddi su kaybının ardından yağışlarla birlikte barajın yeniden doluluk seviyesine ulaşmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, barajın yüzde 100 doluluk oranına yaklaştığını kaydetti.

Kapalı sulama sisteminin devreye alınmasıyla su kayıplarının önemli ölçüde azaltılacağını vurgulayan Uçar, sistemin bölgedeki tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.