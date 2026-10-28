Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görüştü. Bakanlıkta gerçekleşen buluşmada, başkentin ihtiyaçları ve şehircilik alanındaki çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara için ortak akılla çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, kentte yaşayan vatandaşların hayatına değer katacak adımları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha önce sundukları ve Bakanlığı ilgilendiren konuları ele aldıklarını belirtti.

Görüşmenin içeriği merak konusu olurken, toplantı sonrasında herhangi bir yeni proje veya karar açıklanmadı.