Zonguldak’ta emekli polis memuru Baskın Pekmen’in yaşamını yitirmesi üzüntü yarattı. Pekmen’in, 21 Ekim 2026'da babasının mezarı başında yaşamına son verdiği öne sürüldü.

Geride eşi ve üç çocuğunu bırakan Pekmen’in, ailesine yönelik “Size iyi bakamadım” ifadelerinin yer aldığı bir not bıraktığı aktarıldı.

POLİS İNTİHARLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, olaya ilişkin yaptığı açıklamada emeklilerin ve polislerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Yavuzyılmaz, olayın sessiz sedasız geçiştirildiğini savunarak emeklilerin yoksulluk ve çaresizlikle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Pekmen’in ölümü, emniyet mensuplarının ve emeklilerin yaşadığı sorunları yeniden gündeme getirdi. Polis intiharlarının sıklığına ilişkin genel bir artış değerlendirmesi yapabilmek için ise doğrulanmış ve karşılaştırılabilir verilere ihtiyaç duyuluyor.

Olayla ilgili resmî makamlardan ayrıntılı açıklama yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.