Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından kamuoyuna açıklamada bulundu. Soruşturmayla ilgili kamuoyunda bilgi kirliliği oluştuğunu savunan Sarıgül, bazı iddiaların çarpıtılarak gerçekmiş gibi sunulduğunu öne sürdü.

Soruşturma kapsamında gizlilik kararı ve dosyaya ilişkin kısıtlama bulunduğunu belirten Sarıgül, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, henüz şüpheli konumundaki kişileri suçlu ilan eden ve kişilik haklarına saldıran kişiler hakkında hukuki yollara başvuracağını bildirdi.

“İddialar asılsız, hiçbirini kabul etmiyorum”

Avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıklayan Sarıgül, masumiyet karinesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Sarıgül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Adalet; kinle, iftira ile ve bunlar üzerinden üretilen söylentilerle kamuoyu oluşturularak değil, hukukla tecelli etsin. Soruşturma peşinen bir cezalandırmaya dönüşmesin.”

Soruşturmaya konu olan iddiaların asılsız olduğunu savunan Sarıgül, “Hiçbirini kabul etmiyorum. 1956 yılından bu yana hesabını veremeyeceğim hiçbir konu yoktur” dedi.

Yeni Parti üyeliği için askıya alma başvurusu yapacak

Mustafa Sarıgül, soruşturma nedeniyle partisinin tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla yeni bir adım atacağını da duyurdu.

Sarıgül, soruşturma sonuçlanana kadar Yeni Parti üyeliğinin askıya alınması için partinin yetkili organlarına müracaat edeceğini açıkladı.

Soruşturmanın sonucuna ilişkin değerlendirmelerin yargı süreci tamamlanmadan yapılmaması gerektiğini belirten Sarıgül, açıklamasını adalet ve hakkaniyet beklentisini dile getirerek sonlandırdı.