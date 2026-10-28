Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ile 12 Bingölspor Teknik Direktörü Muhammet Emin Gül açıklamalarda bulundu.

PEREIRA: BİZİM İÇİN BUGÜN KAZANMAK BİR ZORUNLULUKTU

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 'Söylenecek çok bir şey yok aslında. Bizim için bugün kazanmak bir zorunluluktu ve bunu yerine getirdik. 4-1 kazandık. Maçın bazı anlarında 5-6 da olabilirdi ama bazı anlarında da 2-2 de olabilirdi. Bizim için mükemmel bir maç değildi ama anlamamız gereken bir şey var. Bugün 11 tane oyuncu değiştirdik. Bu da oyunun akışını iyi etkilemeyen bir şey olabiliyor. Oynamayan, çok süre almayan oyuncular oynadılar. Evet, birlikte antrenman yapıyorlar ama maçta birlikte oynamayan oyuncular birlikte oynadılar. Yine de bugün kazanmak bizim için zorunluluktu ve bu maçı kazandık. Bir üst tura yükseldik. Bingöl'le ilgili söylemek istediğim bir şey var. Biliyorsunuzdur, daha 2 gün önce maç oynadılar ve hiç antrenman yapmadan seyahatle buraya gelip bu maça dinlenmeden çıktılar. Bu çok zor bir şey onlar için. Ona rağmen hayatlarını ortaya koydular. Sahada çok iyi mücadele ettiler ve asla maçı bırakmadılar. O yüzden de onları tebrik etmek istiyorum. İyi bir çaba, iyi bir efor gösterdiler sahada' diye konuştu.

GÜL: MAÇI HAK EDEN TARAF KENDİLERİYDİ

12 Bingölspor Teknik Direktörü Muhammet Emin Gül ise, 'Bugün Alanyaspor'la Türkiye Kupası'nda karşılaştık. Kendileri zaten bir oyun kültürüne sahip olan bir takım. Biz de onları analiz ettiğimizde ekip olarak da gayet iyi olduklarını gördük. Bugün de zaten maçı hak eden taraf kendileriydi. Onlara da zaten tebrikler de bulunduk ama Pereira'nın söylediği çok güzel bir şey var. Baştan sona bir gün arayla sizden maç verdiler dedi. Çünkü pazar günü biz lig maçı oynadık. Daha önce Türkiye'de bunun bir örneği var mı bilmiyorum ama lig maçını pazar günü oynayıp salı günü Türkiye Kupası'nda mücadele etmek çok zor. Bugün de rotasyonlu bir kadroyla mücadele etmek zorundaydık ama oyuncuların da hani özellikle 2-1'ken oyunu biraz kontrol eden taraftık ama daha sonrasında Alanya tabii ki bizden daha kaliteli bir kadrosu olduğu için skor bulmakta gecikmedi ama çocuklarımıza güveniyorum. Hiçbir zaman da bunu mazeret olarak da kabul etmiyoruz. Biz sonuçta Bingöl'ü temsil ediyoruz. Burada stadımızın olmayışı bir mazeret değildir. Sadece federasyondan ricamız, bize bir maçı verirken bize uygun şehri vermelerini istiyoruz. Çünkü Maraş maçını Osmaniye'ye verdiler. Sırf Osmaniye, Maraş'a 45 dakika belirleniyor. Çok garip biz maçlarımızı oynadığımız sahalarda hiçbir zaman avantajlı taraf olmadık. Sekiz maçın sekizinde de deplasmanda oynadık. İşin açıkçası deplasmanda oynayan 10 puan toplayan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Pereira'ya da çok teşekkür ediyorum. Kendisi bu hassasiyetini söyledi. Gerçekten iyi teknik direktör. Alanya'nın zaten bir oyun kültürü var. Süper Lig'e çıktığından beri hep aynı oyun kültürüyle oynayan, topa sahip olan bir takım. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum' dedi.