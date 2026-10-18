Olay, saat 13.30 sıralarında, Kurşunlu Şelalesi ören yerindeki Botanik Bahçesi yürüyüş yolunda meydana geldi. Yakınlarıyla şelale çevresinde gezen Rus uyruklu Olga L., patika yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybetti. Rus turist, yaklaşık 6 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Olga L.'nin düştüğünü gören yakınları ve çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Engebeli araziden inip yaralıya ulaşan ekiplerin koordineli çalışmasıyla sedyeye alınan Olga L., düştüğü yerden güvenli alana çıkarılıp sağlıkçılara teslim edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı turist, ambulansla kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olga L.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)
Şelalede gezerken 6 metreden düştü
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi'nde yakınlarıyla gezen Rus uyruklu Olga L. (58), kayalık bölgedeki patika yoldan yürürken yaklaşık 6 metreden düştü. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan turist, hastanede tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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