Antalya’nın Kemer ilçesinde, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 10’uncu Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması gerçekleştirildi. Beldibi Mahallesi’ndeki Rixos Sungate Otel’de düzenlenen program kapsamında, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayatını konu alan “Asırlık Gece” filminin galası yapıldı.

Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve protokol üyeleri katıldı.

“Milli İradenin Üstünde Hiçbir Güç Yoktur”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, aynı çatı altında ve gönül bağıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 15 Temmuz gecesinde ortaya konulan iradenin Türkiye’nin kaderini yeniden yazdığını belirten Tarıkdaroğlu, milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve geleceğine sahip çıktığını söyledi.

O gece kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden meydanlara koşan vatandaşların tanklara, toplara ve mermilere karşı cesaretle durduğunu kaydeden Tarıkdaroğlu, şehit yakınlarına hitaben, “Sizler her daim başımızın tacı, gözümüzün nurusunuz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Eminoğlu, Türk milletinin Malazgirt Savaşı’nda gösterdiği kararlılığı 15 Temmuz gecesi de ortaya koyduğunu ifade etti.

Vali Şahin: Sizler Ailemizin Birer Ferdısiniz

Antalya Valisi Hulusi Şahin, şehit ailelerinin millet için taşıdığı değere dikkat çekerek, “Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizleri ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz” diye konuştu.

Şehit annelerinin vatan sevgisi ve fedakârlığının milletin gücünü gösterdiğini belirten Şahin, bir şehit annesinin “Gerekirse, kaç çocuğum varsa o kadar çocuğumu vatan uğruna veririm” sözünü hatırlattı. Şahin, “Bu millet yıkılmaz, bu millet yılmaz. Böyle analar olduğu müddetçe bu milletin başına hiçbir şey gelmez” ifadelerini kullandı.

Rüzgar Aksoy Duygularını Paylaştı

“Asırlık Gece” filminde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’i canlandıran oyuncu Rüzgar Aksoy da buluşmada yaşadığı duygusal anları anlattı.

Şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmaktan etkilendiğini belirten Aksoy, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen yaşanan acıların izlerinin hâlâ görülebildiğini söyledi. Aksoy, “Benim için gerçekten bu kadar kahramana sahip bir kitlenin içinde olmak gurur verici” dedi.

Konuşmaların ardından şehit yakınları ve protokol üyeleri, “Asırlık Gece” filmini izledi.