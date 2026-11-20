Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 23 Ekim’de 81 il kültür ve turizm müdürlüğüne arkeolojik sit alanlarındaki jeofizik ve jeoradar çalışmalarına ilişkin bir yazı gönderdi. Genel Müdür Birol İnceciköz imzalı yazıda, kazı alanlarında elde edilen verilerin yetkisiz kişilerce, bilimsel bulgularla bağdaşmayan ifadelerle sosyal medyada paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi. Bakanlık, bu paylaşımların izinsiz araştırma ve kaçak kazı riskini artırabileceğini bildirdi.

Araştırma verileri üçüncü kişilerle paylaşılmayacak

Bakanlık, kazı başkanlıkları, müze müdürlükleri ve il kültür ve turizm müdürlüklerinin hizmet aldıkları firmalarla yapacakları sözleşmelere gizlilik hükümleri eklemesini istedi. Araştırmalarda elde edilen bilgi, belge, bulgu ve görüntüler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Veriler, gerekli koşulları sağlayan ilgili kurumlara iletilebilecek.

Gizlilik yükümlülüğüne aykırılık halinde uygulanacak hukuki, cezai ve idari yaptırımların da sözleşmelerde açıkça belirtilmesi istendi.

İzinsiz ölçüm ve görüntü almaya ilişkin uyarı

Bakanlık yazısında, arkeolojik sit alanlarında izinsiz araştırma, ölçüm ve görüntü alma faaliyetlerinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 74’üncü maddesine aykırılık oluşturacağı belirtildi. Bu yollarla elde edilen verilerin ve görüntülerin yayımlanmasının yayım hakkı ihlaline yol açabileceği, yetkisiz paylaşımların ise Türk Ceza Kanunu’nun 336’ncı maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında sorumluluk doğurabileceği kaydedildi.

Firmalara meslek odası kaydı şartı

Jeofizik ve jeoradar araştırmalarını üstlenecek firmalarda ilgili meslek odasına kayıt şartı aranacak. Çalışmalar, gerekli mesleki yetkinliğe sahip jeofizik mühendislerince yürütülecek. Kurallara aykırılık tespit edilirse ilgili meslek odasına bildirim yapılacak.

Firmalar, hizmet alımı öncesinde fiyat teklifi hazırlamak için araziyi gezebilecek, alanın büyüklüğünü ve topoğrafyasını inceleyebilecek. Jeofizik ve jeoradar cihazlarıyla araştırmaya ise ancak sözleşme veya protokol imzalandıktan sonra başlanabilecek. Bakanlık, denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde sözleşmelerin feshedilmesini ve gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi.