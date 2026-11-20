20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların temel haklarını hatırlatmak ve bu hakların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yıl dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarını güvence altına alan uluslararası düzenlemeler arasında yer alıyor.

Her çocuğun eğitim ve güvenli yaşam hakkı var

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre her çocuk; dili, dini, cinsiyeti, kökeni veya ekonomik durumu ne olursa olsun eşit haklara sahip.

Çocukların sağlıklı bir ortamda büyümesi, nitelikli eğitim alması, sağlık hizmetlerinden yararlanması ve her türlü şiddet ile istismardan korunması temel haklar arasında bulunuyor.

Çocuk hakları neden önemli?

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar, ekonomik krizler, yoksulluk ve doğal afetler, çocukların yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor.

Özellikle eğitimden uzak kalan, çalışmak zorunda bırakılan ve güvenli yaşam koşullarına erişemeyen çocukların karşılaştığı sorunlar, çocuk haklarının korunmasına yönelik çalışmaların önemini ortaya koyuyor.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemi

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, yalnızca çocukların haklarını hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda ailelere, eğitimcilere, kurumlara ve toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü de hatırlatıyor.

Her çocuğun sevgi, güven ve eşit fırsatlar içinde büyüyebileceği bir dünya oluşturmak, çocuk haklarının korunması açısından büyük önem taşıyor.