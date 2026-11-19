Ankara Turist Rehberleri Odası, mesleki gelişim çalışmalarında tarihî alanlara yönelik uzmanlık eğitimlerine ve saha gezilerine yer veriyor.

Anıtkabir’den Millî Mücadele güzergâhlarına uzanan programlar, rehberlerin anlatım yetkinliğini geliştirmeyi amaçlıyor. ANRO Başkanı Birsen Bulan’ın görev yaptığı dönemde yayımlanan eğitim duyuruları, meslek içi öğrenmenin farklı konu başlıklarıyla sürdürüldüğünü ortaya koyuyor.

Odanın açıkladığı Anıtkabir Uzmanlık Eğitimi, bu çalışmaların örnekleri arasında bulunuyor. Programın eğitmeni, tarihçi ve yazar Dr. Ali Güler olarak duyuruldu. Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Kurucu Komutanı olan Güler’in görev aldığı eğitimde, teorik öğrenme ile saha uygulaması birlikte planlandı. Duyuruda çevrim içi dersler, saha eğitimi ve uzmanlık sınavı ayrı aşamalar olarak tanımlandı.

Şubat 2026 için hazırlanan takvimde teorik derslere beş gün ayrıldı. Saha eğitimi ve sınav için ise 20 Şubat tarihi belirtildi. Program duyurusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetimindeki uzmanlık sınavında başarılı olan rehberlere uzmanlık belgesi verileceği bilgisi paylaşıldı. Eğitim, Anıtkabir’in tarihsel ve sembolik değerlerinin doğru, bilimsel bir çerçevede aktarılması amacıyla düzenlendi.

ANRO’nun daha sonraki duyurusunda, Anıtkabir Uzmanlık Eğitimi’nin Dr. Ali Güler’in eğitmenliğinde ve Anıtkabir Komutanlığı ile koordinasyon içerisinde tamamlandığı bildirildi. Birsen Bulan başkanlığındaki odanın faaliyetleri arasında, “İnönü’den Sakarya’ya Millî Mücadele Rotasında Uzmanlık Eğitimi” başlıklı çalışma da yer aldı. Böylece yakın tarih anlatımına yönelik eğitimler, tek bir ziyaret alanının ötesine taşındı.

Odanın yayımladığı faaliyet başlıklarında arkeoloji eğitimleri de dikkat çekiyor. “Dünyada ve Türkiye’de Arkeolojinin Gelişim Süreci” ile “Arkeolojik Kazıda Bir Gün” başlıklı programlar, rehberlerin mesleki bilgi alanlarını çeşitlendiren çalışmalar arasında bulunuyor. Ayrıca Eski Yunancanın gelişimi, alfabesi ve yazıt okuma pratiklerine ilişkin eğitim duyurusu da paylaşıldı. Bu başlıklar, tarihî eserlerin ve arkeolojik alanların anlatımında kullanılan bilgi kaynaklarına odaklanıyor.

Birsen Bulan yönetimindeki ANRO’nun duyurularında Aksaray ve Kapadokya eğitim gezisinin tamamlandığı da açıklandı. Konya, Bursa ve Safranbolu gibi destinasyonlara ilişkin eğitim gezileri ise odanın faaliyet listesinde yer aldı. Saha programları, rehberlerin ziyaret noktalarını yerinde incelemesine ve farklı güzergâhlarla ilgili deneyim kazanmasına yönelik mesleki çalışmalar olarak öne çıkıyor.

Uzmanlık eğitimlerinin ziyaretçi açısından karşılığı, tarihî mekânın daha anlaşılır bir anlatıyla sunulmasıdır. Özellikle Millî Mücadele ve Cumhuriyet tarihiyle ilişkili alanlarda, olayların kronolojisi kadar kullanılan kavramların doğruluğu da önem taşır. Teorik derslerin saha çalışmalarıyla birleştirilmesi, rehberin bilgiyi ziyaret edilen alanla ilişkilendirmesine yardımcı olur. Ziyaretçi grubunun yaşı, ilgi düzeyi ve ayırdığı süre değişse bile anlatının güvenilir bir bilgi temeline dayanması gerekir.

ANRO’nun duyurduğu programlar, rehberlik mesleğinde sürekli öğrenmenin farklı örneklerini oluşturuyor. Eğitimlerin konu çeşitliliği, kültürel mirasın aktarımında uzmanlaşmanın önemini de görünür kılıyor. Bu çalışmalar, rehberlerin mesleki hazırlığını yalnızca tur öncesinde yapılan bireysel araştırmayla sınırlamayan, kurumsal eğitim ve saha deneyimiyle destekleyen bir yaklaşımı yansıtıyor.