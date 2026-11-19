Olay, saat 02.00 sıralarında Erbaa’nın Koçak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Taha Furkan B. ile nişanlısı Elif A., ilçe merkezinde Y.A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Taha Furkan B., otomobiliyle Y.A.’nın aracını takip etmeye başladı. Bu sırada araçta Elif A. ile de tartışan Taha Furkan B.’nin nişanlısını darbettiği öne sürüldü.

Çevredekiler kavgaya müdahale etti

Taha Furkan B.’nin kullandığı otomobil, Koçak Mahallesi’nde Y.A.’nın aracına arkadan çarptı. Araçtan inen Elif A., çevredekilerden yardım istedi. İddiaya göre Taha Furkan B., Y.A.’yı da darbetti. Çevredekiler kavgaya müdahale ederken araya giren Hami Benli, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.